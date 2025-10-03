Incubo treni arriva subito il semaforo rosso

È durata solo qualche ora la riattivazione della linea ferroviaria Lecco – Sondrio. Dopo essere stata ripristinata ieri mattina per la prima corsa della giornata, in seguito ai lavori di messa in sicurezza del versante da cui domenica si è staccata una frana che ha travolto la massicciata, provocando il deragliamento di un treno, la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco – Sondrio già nel pomeriggio ha subito rallentamenti per un nuovo guasto. Si è verificato tra le stazioni di Lecco e di Abbadia Lariana, proprio nel tratto che è stato investito dallo smottamento. Il guasto è stato poi risolto dai tecnici di Rfi, ma intanto si sono registrati ritardi, in aggiunta a quelli determinati dallo sciopero per l’abbordaggio dei volontari della Flotilla da parte dei militari israeliani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

