Incubo droni l’Onu teme l’escalation in Europa | Tutti i Paesi a rischio E Putin avverte gli Usa sui missili Tomahawk all’Ucraina

Roma – Provocazioni sui cieli europei. Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. E poi attacchi massicci in Ucraina, l’Onu che lancia l’allarme per una possibile escalation. Non manca davvero niente per definire la situazione incandescente. E, stando alle parole del presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe peggiorare rapidamente se davvero gli Stati Uniti decidessero di fornire a Kiev i missili a lungo raggio Tomahawk. (FILES) General view of Munich International Airport in Munich, southern Germany, on early February 20, 2024. Germany's Munich airport said normal service resumed on early October 3, 2025 after several drone sightings forced its closure on late October 2, 2025, the latest in a string of similar aviation disruptions across Europe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

