Incontro evento con il cantautore Simone Avincola e Alessandro Gori a Tegoleto
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Domani, sabato 4 ottobre alle 18 a l Tabbe Caffè di Tegoleto ( Civitella in Val di Chiana) il cantautore Simone Avincola presenta il suo libro “Enzo Carella – Dolce tu per tu” dialogando con Alessandro Gori. Avincola presenta il suo primo libro dedicato a Enzo Carella, artista visionario e innovatore della musica italiana, scomparso nel 2017. Un viaggio tra racconti, aneddoti e immagini inedite, con le testimonianze di Samuele Bersani, Colapesce, Fulminacci, Dente, Galeffi, Goblin, Maccio Capatonda e molti altri. L’evento promosso da Passioni Festival, Associazione Culturale Comunità di Tegoleto, Tabbè Caffè e Rio Fest. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incontro - cantautore
