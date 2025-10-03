Incontri di Storia studiosi presentano i loro libri ad Arezzo
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Con l’iniziativa “Incontri di Storia”, curata da Emanuele Ertola e Stefano Calonaci, docenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena (DSSBC), si terranno ad Arezzo incontri, aperti alla cittadinanza, per riflettere su volumi di ultima uscita dedicati a temi di storia medievale, moderna e contemporanea di ampio respiro, scientificamente aggiornati e collegati alle problematiche del tempo presente. Coinvolgendo gli storici in relazione alle loro più recenti pubblicazioni, i curatori intendono riflettere in pubblico su argomenti di generale interesse in prospettiva storica in un nuovo spazio di discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incontri - storia
“Continuo a beccare il mio fidanzato con altre donne, ma lui dice che sono paranoica e che sono incontri di lavoro”: la storia sul Daily Star
Al via i “Venerdì dell’Arte“. Sei incontri tra storia cucina e letteratura
"Io vado alla Saffi… per ascoltare una storia": al via gli incontri di 'Nati per Leggere' alla Biblioteca Saffi
«PILLOLE DI GEOPOLITICA»: NUOVO CICLO DI INCONTRI Riprende mercoledì 8 ottobre «Pillole di geopolitica», l’apprezzato ciclo di appuntamenti con la storia e la geopolitica a cura del dottor Luigi Facchinetti. Inizio alle 20.45, ingresso libero con prenot - facebook.com Vai su Facebook
“Incontri di Storia”, studiosi presentano i loro libri ad Arezzo - Ciclo di presentazioni con alcuni dei più autorevoli storici italiani per scoprire come la ricerca racconta il presente attraverso le pagine dei loro libri ... Come scrive lanazione.it
Alla scoperta del Monte Caprione. Un convegno tra storia e cultura - La scoperta del territorio attraverso lo studio e ricercanelle tre giornate di incontri organizzate al Monastero di Santa Croce di Bocca di Magra dall’associazione Pro Monte Caprione in programma dal ... Scrive msn.com