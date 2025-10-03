incontri di storia studiosi presentano i loro libri ad arezzo

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Con l’iniziativa “Incontri di Storia”, curata da Emanuele Ertola e Stefano Calonaci, docenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena (DSSBC), si terranno ad Arezzo incontri, aperti alla cittadinanza, per riflettere su volumi di ultima uscita dedicati a temi di storia medievale, moderna e contemporanea di ampio respiro, scientificamente aggiornati e collegati alle problematiche del tempo presente. Coinvolgendo gli storici in relazione alle loro più recenti pubblicazioni, i curatori intendono riflettere in pubblico su argomenti di generale interesse in prospettiva storica in un nuovo spazio di discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

