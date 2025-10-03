Incidente tra treni il macchinista positivo alla cocaina e le frasi choc | Non sono l' unico siamo in tanti E l' azienda lo sa

Sono passati quasi due anni da quel 10 dicembre 2023 in cui un Frecciarossa partito da Lecce e diretto a Venezia, nei pressi di Faenza, urtò contro un altro treno fermo, un Intercity:. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente tra treni, il macchinista positivo alla cocaina e le frasi choc: «Non sono l'unico, siamo in tanti. E l'azienda lo sa»

Venezia, macchinista cocainomane licenziato: «Ma lo siamo tutti e le Ferrovie lo sanno» - Dichiarazione choc del dipendente coinvolto nell’incidente ferroviario del 2023 in Romagna: «L'uso di sostanze stupefacenti? Lo riporta msn.com