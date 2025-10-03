Incidente sull' Aurelia | maxi tamponamento a Montalto di Castro diversi feriti | FOTO

Viterbotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaventoso incidente a catena sulla via Aurelia, nel territorio di Montalto di Castro. Un maxi tamponamento è avvenuto intorno alle 21,15 di giovedì 2 ottobre all'altezza del chilometro 104, in direzione nord.Incidente sull'Aurelia: i feritiPer cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - sull

Andrea Selleri muore nell’incidente in galleria sull’A14

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt

incidente sull aurelia maxiAurelia assassina, ennesimo maxi-incidente: tre morti a Grosseto, furgone contro mini-bus - incidente: tre morti a Grosseto, furgone contro mini- Riporta blitzquotidiano.it

incidente sull aurelia maxiMaxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti - Drammatico incidente stradale questa mattina sull’Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno, dove tre mezzi - Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Sull Aurelia Maxi