Incidente sul Passante di Mestre furgone sbanda e si rovescia | ferito il conducente Traffico in tilt e autostrada bloccata

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SPINEA - Momenti di grande tensione questa sera, venerdì 3 ottobre, lungo il Passante di Mestre, in A4, dove un grave incidente ha paralizzato la circolazione in direzione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente sul passante di mestre furgone sbanda e si rovescia ferito il conducente traffico in tilt e autostrada bloccata

© Ilgazzettino.it - Incidente sul Passante di Mestre, furgone sbanda e si rovescia: ferito il conducente. Traffico in tilt e autostrada bloccata

In questa notizia si parla di: incidente - passante

Incidente sul Passante, camionista in arresto cardiaco salvato da ausiliari e polstrada

FOTO/ Sant’Agata de’ Goti, grave incidente stradale: 18enne salvato da un passante

Incidente a Empoli, è gravissimo un ciclista: scontro con un furgone, arriva l’elisoccorso - Grave incidente stradale poco prima delle 10 di oggi in via Monteboro, località Brusciana, a Empoli. Riporta lanazione.it

Incidente a Massignano, con la Panda contro un furgone. Giacinta Passamonti muore tra le lamiere - L'arrivo dell’ambulanza della potes di San Benedetto, dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stato immediato, ma purtroppo per la donna non c'era più nulla da fare. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Passante Mestre Furgone