Incidente sul lavoro a Cremona un camionista schiacciato da un container | morto sul colpo

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro in un'azienda operante nel settore della logistica di Cremona. Un uomo è stato schiacciato da un container ed è morto sul colpo. Sono in atto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni

incidente lavoro cremona camionistaIncidente sul lavoro a Cremona, un camionista schiacciato da un container: morto sul colpo - Incidente sul lavoro in un’azienda operante nel settore della logistica di Cremona. Secondo fanpage.it

incidente lavoro cremona camionistaUn altro morto sul lavoro: camionista di 61 anni schiacciato a Cremona durante le operazioni di carico del tir - incidente fatale a Cremona: container non fissato cade durante le operazioni di carico alla Katoen Natie. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Cremona Camionista