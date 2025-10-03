Incidente sul lavoro a Cremona | morto operaio di 61 anni

Cremona, 3 ottobre 2025 – Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 3 ottobre, al porto canale a Cremona. L’ennesima tragedia si è consumata poco dopo le 11 di stamani in un’azienda di via della Conca. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. A perdere la vita un uomo di 61 anni, di cui al momento non sono note le generalità. Sul posto, secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, sono accorsi i sanitari con una automedica e una ambulanza. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio: troppo gravi le ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Cremona: morto operaio di 61 anni

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

