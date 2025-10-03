Incidente sul lavoro a Cremona | morto operaio di 61 anni

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona, 3 ottobre 2025 – Drammatico incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 3 ottobre, al porto canale a  Cremona. L’ennesima tragedia si è consumata poco dopo le 11 di stamani in un’azienda di via della Conca. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. A perdere la vita un uomo di 61 anni, di cui al momento non sono note le generalità. Sul posto, secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, sono accorsi i sanitari con una automedica e una ambulanza. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio: troppo gravi le ferite riportate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incidente lavoro cremona mortoEsplode uno pneumatico e invade la corsia opposta, scontro camion-auto: morto un uomo - Questa mattina, domenica 28 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona) ... Come scrive fanpage.it

incidente lavoro cremona mortoGrave infortunio a Soncino, operaio resta incastrato tra le ruote di un camion e alcune sbarre di ferro - È stato portato in elisoccorso all’ospedale di Brescia e rischia l’amputazione di una gamba ... Segnala msn.com

