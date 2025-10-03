Incidente stradale in Brianza | donna di 58anni in ospedale
Poco dopo le 13 di oggi, venerdì 3 ottobre, la Sp6 all’incarico con via dei Tintori si è resa scenario di un incidente stradale. Ad essere coinvolta è stata una donna di 58 anni, che sarebbe caduta dalla sua moto per motivi ancora da accertare.La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Tragico incidente stradale: un morto e due feriti
Si scontrano un furgoncino e un pulmino, incidente stradale sull'Aurelia all'altezza di Grosseto: muoiono tre persone e cinque rimangono ferite - facebook.com Vai su Facebook
Si scontrano un furgoncino e un pulmino, incidente stradale sull'Aurelia all'altezza di Grosseto: muoiono tre persone e cinque rimangono ferite - X Vai su X
Donna investita e trasportata d'urgenza in ospedale: è grave - Soccorsi in azione in codice rosso, necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118 ... Segnala leccotoday.it
Verderio piange Catalin, morto dopo 8 anni di coma a seguito di un incidente in moto - Catalin Listar aveva 26 anni, a diciotto era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Ronco Briantino il 21 febbraio 2017 ... Riporta msn.com