Incidente stradale in Brianza | donna di 58anni in ospedale

Poco dopo le 13 di oggi, venerdì 3 ottobre, la Sp6 all’incarico con via dei Tintori si è resa scenario di un incidente stradale. Ad essere coinvolta è stata una donna di 58 anni, che sarebbe caduta dalla sua moto per motivi ancora da accertare.La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it