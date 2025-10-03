Incidente mortale sulla Tangenziale Est di Campobasso | tra le vittime una donna della provincia di Avellino

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto oggi sulla SS 710, la Tangenziale Est di Campobasso, al km 6,800. Lo scontro ha coinvolto due veicoli; le cause sono ancora in corso di accertamento. Tra le vittime c’è una donna nata nel 1951, residente in provincia di Avellino, deceduta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

