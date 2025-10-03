Incidente frontale tra un tir e un' auto sulla Statale 14 conducente 85enne intrappolato nell' abitacolo | è grave Strada chiusa

Ilgazzettino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Schianto tra un tir è un'auto sulla statale 14, il conducente di 85 anni è rimasto bloccato nell'abitacolo. Momenti di paura questa mattina, 3. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente frontale tra un tir e un auto sulla statale 14 conducente 85enne intrappolato nell abitacolo 232 grave strada chiusa

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra un tir e un'auto sulla Statale 14, conducente 85enne intrappolato nell'abitacolo: è grave. Strada chiusa

In questa notizia si parla di: incidente - frontale

Rita Pioli muore nell’incidente frontale in auto

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Incidente frontale con l’Apecar, anziano perde le gambe

incidente frontale tir autoIncidente frontale tra un tir e un'auto sulla Statale 14, conducente 85enne intrappolato nell'abitacolo: è grave. Strada chiusa - Schianto tra un tir è un'auto sulla statale 14, il conducente di 85 anni è rimasto bloccato ... Lo riporta msn.com

incidente frontale tir autoVal Pusteria, scontro frontale tra due auto: cinque feriti - I Vigili del Fuoco volontari di Monguelfo sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, collaborare con il personale sanitario e ripr ... Come scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Tir Auto