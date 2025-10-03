Al Grande Fratello non sembra mai esserci limite al peggio. E dopo neppure una settimana dall’inizio della nuova edizione del reality show, i concorrenti si sono resi protagonisti di un gesto decisamente eclatante. Benedetta, la prosciuttara di Nemi ha spento una sigaretta nell’occhio di Giulio, durante una chiacchierata tra i due in giardino. Al Grande Fratello Benedetta ha spento la sigaretta in un occhio a Giulio. La dinamica è al momento ancora poco chiara ma al quinto giorno di permanenza al Grande Fratello, è già avvenuto il primo incidente. Pare che Benedetta Stocchi abbia alzato la mano con la sigaretta proprio mentre Giulio Carotenuto si stava abbassando colpendolo dentro l’occhio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Incidente al Grande Fratello, Benedetta spegne la sigaretta in un occhio a Giulio