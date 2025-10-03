Incidente aereo a Sabaudia oggi l'autopsia sui corpi dei militari | ancora ignote le cause della tragedia

La procura militare di Roma ha incaricato i medici legali di eseguire l’autopsia sui corpi dei piloti morti nello schianto del T-260B a nel Parco del Circeo, a Sabaudia. Intanto proseguono le indagini della magistratura e della commissione tecnica dell’Aeronautica Militare. Nessuna ipotesi è esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it