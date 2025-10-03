Incidente a Roma | pedone investito e ucciso da un automobilista

Un pedone è morto investito da un automobilista. L'incidente è avvenuto in via Anagnina - all'altezza del civico 259, in direzione Grottaferrata - nella serata di giovedì 2 ottobre. La vittima è un 34enne di origini romene. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto a seguito. 🔗 Leggi su Romatoday.it