Incidente a Collegno | tamponamento a catena tra due auto e un furgone traffico congestionato

Torinotoday.it | 3 ott 2025

Un incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre 2025, sull'ex statale 24 a Collegno. Si è trattato del tamponamento a catena fra due auto e un furgone che viaggiavano in direzione di Pianezza, prima dello svincolo di ingresso della tangenziale nord in direzione sud. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - collegno

incidente collegno tamponamento catenaIncidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra tre auto, traffico nel caos - Traffico nel caos in tangenziale nord nella prima mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano- Si legge su torinotoday.it

incidente collegno tamponamento catenaMaxi-tamponamento a Collegno: tre veicoli coinvolti e un ferito - Lunedì 29 settembre 2025: tre veicoli si scontrano a Collegno, un ferito. Segnala giornalelavoce.it

