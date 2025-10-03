Incendio sulla Darsena Pisana | in fiamme yacht di lusso in allestimento

Sulla Darsena Pisana si è verificato un incendio presso un cantiere navale, nel pomeriggio di oggi 3 ottobre, con il fumo che si è alzato ed è stato visibile nelle vicinanze. Il rogo ha interessato uno yacht di lusso in allestimento, intorno alle ore 14.15, in via Traversa. Sul posto per spegnere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa e Livorno sono intervenute, in località Darsena Pisana nel comune di Pisa, per un incendio ad una imbarcazione. Le fiamme sono divampate in un cantiere navale dove c'era uno yacht di lusso in allestimento, che è stat

