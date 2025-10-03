Incendio sulla Darsena Pisana | in fiamme yacht di lusso in allestimento

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla Darsena Pisana si è verificato un incendio presso un cantiere navale, nel pomeriggio di oggi 3 ottobre, con il fumo che si è alzato ed è stato visibile nelle vicinanze. Il rogo ha interessato uno yacht di lusso in allestimento, intorno alle ore 14.15, in via Traversa. Sul posto per spegnere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - darsena

