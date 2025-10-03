Incendio nella notte in pieno centro storico fiamme in un appartamento | un residente in ospedale

Anconatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Poco dopo le 3.15 di questa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione e i locali adiacenti. In via precauzionale una persona è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - notte

Incendio nella notte al Burger King di Ostia

Incendio in un appartamento nella notte Milano: tre intossicati

Incendio nella notte in una casa Aler in via Moretto da Brescia: evacuati i condomini

Incendio in pieno centro a Cosenza, 3 persone al Pronto soccorso - 1 minuto per la letturaCOSENZA – Attimi di paura in centro a Cosenza, per un incendio divampato al terzo piano di un edificio ubicato tra corso Mazzini e via Luigi Maria Greco. quotidianodelsud.it scrive

Auto rischia di essere distrutta da un incendio di notte nel centro storico - Per quanto si possa sospettare il dolo, non sono state trovate tracce particolari e non ci ... Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Notte Pieno Centro