Incendio nella notte a Bacoli | 3 persone in ospedale carabiniere ferito mentre salva bimbo disabile

3 ott 2025

Un incendio divampato la scorsa notte in una palazzina di viale Olimpico, a Bacoli, ha provocato il ricovero di tre persone in ospedale e lo sgombero di dodici residenti, appartenenti a quattro diversi nuclei familiari. Nel corso delle operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un carabiniere, mentre metteva in salvo un bambino disabile. Le cause . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

incendio notte bacoli 3Bacoli, incendio in una palazzina: 3 feriti in condizioni critiche, carabiniere salva un bambino - La scorsa notte, in viale Olimpico a Bacoli, è divampato un incendio all'interno di un appartamento. Si legge su msn.com

incendio notte bacoli 3Incendio in una palazzina a Bacoli, vigili del fuoco salvano 4 famiglie dalle fiamme - BACOLI – Questa notte si è temuto il peggio per un incendio divampato in un appartamento in una palazzina a viale Olimpico, a Cappella. Secondo cronacaflegrea.it

