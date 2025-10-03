Incendio nel palazzo a Bacoli tre ustionati gravi | carabiniere ferito salva bimbo disabile dalle fiamme

Incendio in una palazzina a Bacoli con 3 feriti ustionati ricoverati in ospedale: sono gravi. Altri 12 sfollati. Carabiniere salva bimbo disabile e si ferisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

