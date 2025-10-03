Incendio nel palazzo a Bacoli tre ustionati gravi | carabiniere ferito salva bimbo disabile dalle fiamme
Incendio in una palazzina a Bacoli con 3 feriti ustionati ricoverati in ospedale: sono gravi. Altri 12 sfollati. Carabiniere salva bimbo disabile e si ferisce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incendio - palazzo
Incendio nel palazzo popolare Aler di via Moretto da Brescia a Milano: evacuati i condomini
Frigorifero a fuoco: incendio in un palazzo
Maxi incendio a Monza, evacuato un palazzo
Attimi di paura all’alba per l’incendio in un palazzo in via De Gasperi - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Porta Palazzo per l’incendio in un garage https://lastampa.it/torino/2025/10/02/news/incendio_garage_porta_palazzo-15334617/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Incendio in una palazzina a Bacoli, tre feriti gravi e quattro famiglie sgomberate - Notte di paura a Bacoli, dove un incendio divampato in una palazzina di Viale Olimpico ha provocato tre feriti gravi, ... Da internapoli.it
Bacoli, incendio in una palazzina: 3 feriti in condizioni critiche, carabiniere salva un bambino - La scorsa notte, in viale Olimpico a Bacoli, è divampato un incendio all'interno di un appartamento. Scrive msn.com