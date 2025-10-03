Incendio in un hotel | ci sono diversi morti scoperta atroce | Era bloccata
Era una di quelle notti in cui la città sembrava immersa nel silenzio, quando il buio e la calma si fondono in una quiete solo apparente. Poi, d’improvviso, il silenzio si è spezzato. Prima un odore acre di fumo, poi le sirene, le urla, il crepitio delle fiamme che divoravano tutto ciò che incontravano. In pochi minuti, la normalità si è trasformata in caos. Le finestre illuminate dal fuoco hanno squarciato la notte e un’intera comunità si è risvegliata di colpo, spaventata e incredula davanti a una tragedia che nessuno avrebbe potuto immaginare. Leggi anche: Notte di paura all’ex hotel Villa Cristina: incendio e evacuazione per decine di persone Gli abitanti dei palazzi vicini hanno raccontato di aver visto lingue di fuoco levarsi in cielo, di aver sentito il calore arrivare fino ai vetri delle loro case. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: incendio - hotel
Incendio a Positano a ridosso dell’hotel San Pietro: rogo nato dalla vegetazione
Positano, incendio a ridosso dell’hotel di lusso San Pietro: in fiamme le sterpaglie
Incendio a ridosso dell’hotel di lusso Il San Pietro di Positano: fiamme domate
Incendio allo Stars Hotel in piazza Luigi di Savoia a Milano, cortocircuito in una stanza: evacuati gli ospiti dell'albergo - facebook.com Vai su Facebook
Lugano, principio d’incendio in hotel a Piazza Cioccaro: evacuati una trentina di ospiti, nessun ferito #lugano - X Vai su X
Incendio in un albergo di Milano, 50 persone evacuate dalle stanze: cos’è successo allo Stars Hotel - Cinquanta ospiti sono stati evacuati dallo Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia a Milano a causa di un incendio ... Si legge su fanpage.it
Milano. Paura allo Stars Hotel vicino alla Stazione Centrale per un incendio - Un principio d’incendio ha costretto all’evacuazione dello Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia, in zona Stazione Centrale a Milano, nella serata di ieri. Secondo cronacaossona.com