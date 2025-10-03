Incendio in casa a Monreale morto un uomo di 54 anni
Tragedia a Monreale, dove questa sera un uomo di 54 anni è morto a causa di un incendio divampato in casa. Secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco, il rogo è scoppiato intorno alle 20,15 in via Nilde Iotti. L'incendio ha interessato un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Incendio in un appartamento a Monreale, morto un uomo 54 anni - Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la vittima, un uomo di 54 anni, è deceduto a causa delle inalazioni di fumi tossici.
