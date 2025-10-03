Incendio in appartamento intervento dei vigili del fuoco

Giovedì sera, 2 ottobre 2025, i vigili del fuoco sono accorsi in via 2 dicembre 1944 a Ca' Nova al Cep per l'incendio divampato in un appartamento. All'arrivo sul posto un denso fumo usciva dalla finestra. Le squadre di Multedo e della centrale sono riuscite ad accedere dalla porta di ingresso e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it