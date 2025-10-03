Incendio di Mondragone dello scorso 29 settembre risultati monitoraggio inquinanti atmosferici

Diossine e furani sotto i limiti: i primi dati Arpac sul rogo del 29 settembre a Mondragone rassicurano, ma i controlli proseguono.. 2 ottobre 2025 – Sono disponibili i risultati del primo ciclo di monitoraggio effettuato con un campionatore ad alto flusso collocato a circa 250 metri dal sito oggetto di incendio lo scorso 29 settembre nel territorio comunale di Mondragone (Ce). La sommatoria delle concentrazioni di diossine, furani, policlorobifenili aerodispersi è risultata inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, indicato dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca (valore riscontrato 0,065 picogrammi per metro cubo in termini di tossicità totale equivalente – pgNm3 I TEQ – rispetto a 0,150 pgNm3 I TEQ valore Lai). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

incendio di mondragone dello scorso 29 settembre risultati monitoraggio inquinanti atmosferici

