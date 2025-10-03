Incendio a Roma in fiamme cavi elettrici in via dell’Architettura
Roma, 3 ottobre 2025 – Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Architettura 14, a Roma, per un incendio che ha coinvolto dei cavi elettrici. L’intervento, coordinato dalla Sala Operativa, ha visto la partecipazione di diverse risorse per garantire la sicurezza e il pronto intervento. L’incendio è stato segnalato alle ore 6:09 e ha richiesto l’intervento della squadra territoriale dei vigili del fuoco dell’Eur ( 11 A), supportata da un’autobotte e un carro autoprotettori, oltre alla presenza del capo turno provinciale. I soccorritori, una volta individuato il rogo hanno provveduto rapidamente allo spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
