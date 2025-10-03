Incendio a Roma in fiamme cavi elettrici in via dell’Architettura

Cdn.ilfaroonline.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 ottobre 2025 – Nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dellArchitettura 14, a Roma, per un incendio che ha coinvolto dei cavi elettrici. L’intervento, coordinato dalla Sala Operativa, ha visto la partecipazione di diverse risorse per garantire la sicurezza e il pronto intervento. L’incendio è stato segnalato alle ore 6:09 e ha richiesto l’intervento della squadra territoriale dei vigili del fuoco dell’Eur ( 11 A), supportata da un’autobotte e un carro autoprotettori, oltre alla presenza del capo turno provinciale. I soccorritori, una volta individuato il rogo hanno provveduto rapidamente allo spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - roma

Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma

Incendio a Roma, sul Gra traffico bloccato lungo la complanare all’altezza dell’uscita Romanina

Fiamme a Roma, scoppia un incendio all’uscita del raccordo: nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza

incendio roma fiamme caviFiamme nella pineta di Castel Fusano: l'incendio partito da un macchinario - Un vasto incendio è divampato oggi, mercoledì 1 ottobre, intorno alle ore 18. Segnala rainews.it

incendio roma fiamme caviPineta di Castel Fusano, si incendia un macchinario: in fiamme diversi alberi - Vigili del fuoco al lavoro per evitare che le fiamme si propaghino nella pineta già devastata dagli incendi. Secondo roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Roma Fiamme Cavi