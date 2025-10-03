Incendio a Reggio Emilia fiamme nella concessionaria dei camper 3C | operaio ustionato
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – Un operaio ustionato e 400 metri quadri in fumo. Un vasto incendio è scoppiato stamattina, poco prima delle 10, nell’azienda 3C, concessionaria di vendita camper in via Giambattista Vico, sulla via Emilia, a Villa Cella. Il rogo sarebbe divampato presumibilmente a causa di un corto circuito partito dalla batteria di una roulotte all’interno del locale adibito ad officina, andato completamente distrutto e che risulta ora completamente inagibile, coinvolgendo anche altri mezzi viaggianti. Altri danni si registrano nei piani alti degli uffici, con lo scoppio dei vetri delle finestre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
