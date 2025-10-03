Incanto Film Festival 2025 – Giorno 1 | le prime presentazioni
I primi ospiti di Incanto Film Festival hanno presentato al pubblico le proprie opere. Da una parte, Antonio Maria Castaldo ha raccontato agli spettatori il suo cortometraggio 'Gli elefanti' (Fuori Concorso): Parole dal Festival "Il mio cortometraggio 'Gli elefanti' nasce da un racconto. Lo descriverei come un gran bisogno di empatia, non è la bellezza che salva il mondo, ma l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni degli altri." – Il regista Antonio Maria Castaldo a Incanto Film Festival Dall'altra, Gianluca Santoni ha presentato la sua opera prima "Io e il Secco": Parole dal Festival "Vorrei che questo film – Io e il Secco – fosse capace di far sentire meno sole le persone che lo incontrano, perché questa, almeno per me, è una delle cose più belle che il cinema sa fare.
In questa notizia si parla di: incanto - film
