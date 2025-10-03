Inaugurazione parma club giovane italia
Save the date Martedì 14.Eccoci finalmente con l'inaugurazione del nostro Parma Club: Martedì 14 ottobre alla Giovane Italia, a partire dalle 19. Oltre all'ospite d'onore Yves Baraye, altri ospiti e sorprese!A seguire piccolo buffet di benvenuto offerto, partita dell'Italia su TV e proiettore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
la Repubblica. . Il 27 settembre l'inaugurazione della mostra "Dalì: tra arte e mito" a Parma a palazzo Tarasconi. Cinque giorni dopo, il blitz del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attri Vai su Facebook
Inaugurazione del Parma Calcio Store, il punto vendita con il merchandising ufficiale - Fotogallery - È stato inaugurato questo pomeriggio il nuovo Parma Calcio Store, in piazzale Risorgimento, il punto vendita del club al cui interno i tifosi potranno trovare tutti i prodotti del merchandising uffici ... Da gazzettadiparma.it
Parma, primo posto in campionato schierando la formazione più giovane della Serie B - Il concetto del lavoro, applicato al campo, evidenzia un numero incontrovertibile, che rafforza così un girone d’andata da capolista del Parma: i gialloblu sono arrivati in cima schierando sempre la ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com