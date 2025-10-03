Inaugurazione parma club giovane italia

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Save the date Martedì 14.Eccoci finalmente con l'inaugurazione del nostro Parma Club: Martedì 14 ottobre alla Giovane Italia, a partire dalle 19. Oltre all'ospite d'onore Yves Baraye, altri ospiti e sorprese!A seguire piccolo buffet di benvenuto offerto, partita dell'Italia su TV e proiettore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugurazione - parma

