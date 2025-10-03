Inaugurato il rinnovato Coopfi di Empoli si parte con gli sconti

Ha aperto ufficialmente le porte questa mattina, venerdì 3 ottobre, il rinnovato Coop.fi di Empoli in via Susini. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, la presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, il presidente del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Empoli, taglio del nastro per la rinnovata Coop.fi: il supermercato riapre dopo la chiusura estiva - Una parte degli spazi a piano terra e superiore, dopo un ulteriore intervento, saranno destinati alla Misericordia di Empoli per ambulatori medici e altri servizi sociali ... Come scrive 055firenze.it

Nuova Coop a Empoli, taglio del nastro in via Susini - Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita di Empoli Via Susini che inaugura domani 3 ottobre, con apertura al pubblico alle 8. gonews.it scrive