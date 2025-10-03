In volo su un violino nel cielo di Napoli | la nuova opera di Nicola Siciliano
Dopo “Trevi (FreeStyle)”, ispirato dall’incontro con Mario Trevi e diventato in poco tempo uno dei brani più virali della scorsa estate, Nicola Siciliano segue ancora la scia delle reference musicali d’altri tempi e parte dall’esempio del celebre ensemble dei Rondò Veneziano per trasmettere la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
