In vacanza a Catania ruba da un hotel di lusso quattro bottiglie di champagne | denunciato 36enne

Cataniatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni, originario di Ancona ma residente in Germania, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato, con l’avvertenza che nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.La vicenda è stata segnalata dai titolari di un hotel di lusso sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vacanza - catania

Il receptionist dell’hotel si intrufola nella stanza di una mamma, annusa la sua biancheria intima e poi gliela ruba: “Mi sono sentita violata, sono sotto choc” - Immaginatevi ho choc che deve aver provato questa signora quando ha visto le immagini delle telecamere di sicurezza che immortalavano uno dei receptionist dell’hotel dove alloggiava entrare di ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vacanza Catania Ruba Hotel