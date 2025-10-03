In vacanza a Catania ruba da un hotel di lusso quattro bottiglie di champagne | denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni, originario di Ancona ma residente in Germania, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato, con l’avvertenza che nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.La vicenda è stata segnalata dai titolari di un hotel di lusso sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

