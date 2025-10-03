In un ex pastificio ha aperto un centro self storage ed è il primo del genere in Italia

Milanotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ex pastificio Monder - a Peschiera Borromeo (Milano) - ha aperto il nuovo self storage di Boxengo, il primo specializzato nella clientela business a essere inaugurato in Italia. La riqualificazione è stata resa possibile grazie a 2C Sviluppo Immobiliare, realtà da sempre attiva in progetti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pastificio - aperto

In un ex pastificio ha aperto un centro self storage (ed è il primo del genere in Italia) - ha aperto il nuovo self storage di Boxengo, il primo specializzato nella clientela business a essere inaugurato in Italia. Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Pastificio Ha Aperto