in tre per dirigere i musei restano in corsa baroni bruciati e giovanardi

Corsa a tre per la direzione dei musei comunali. La procedura aperta dall’amministrazione comunale per la copertura del posto di funzionario socio-culturale cui affidare i compiti e le funzioni di direttore dei Musei comunali ha visto infine rimanere in corsa tre candidati risultati idonei. Si tratta di: Luca Baroni, Andrea Bruciati e Alessandro Giovanardi. Hanno superato le selezioni iniziali ed ora potranno accedere a un colloquio finale con il sindaco Jamil Sadegholvaad per veder assegnato l’incarico di direttore dei Musei comunali. Si tratta di un settore su cui il Comune ha investito molto negli ultimi anni, per dare una svolta in chiave culturale che fosse capace di intercettare anche flussi turistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

