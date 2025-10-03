In traghetto o al cinema i veronesi onorare la figura dei nonni
Sono state e saranno diverse le iniziative organizzate nel Veronese per la Festa dei Nonni. Eventi che mettono al centro il valore dello scambio intergenerazionale e dell'inclusione sociale, coinvolgendo sia la città che la zona lago. Dalle gite in motonave alle proiezioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Arrivano nuove ipotesi sulla morte della studentessa Aurora Bellini, morta sul traghetto della tratta Napoli-Palermo lo scorso 18 marzo. La ragazza era in gita con la scuola quando misteriosamente si è sentita male.