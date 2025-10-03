In seicento in sciopero con bandiere e striscioni per la Palestina | Meloni come Netanyahu

Oltre seicento persone si sono trovate nella giornata di venerdì 3 ottobre in piazza XX settembre a Pordenone per dare il loro supporto alla Palestina. Dopo il recente abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla, da giovedì una parte della città di Pordenone si è mobilitata per mostrare la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: seicento - sciopero

La Nuova Calabria. . Sciopero per Gaza e la Flottilla a Catanzaro: la diretta da Piazza Matteotti - facebook.com Vai su Facebook

"Sciopero Generale a Roma: Manifestanti in Piazza con Bandiere Palestinesi e Slogan Contro i Governi" - ? “Sciopero generale” e “Blocchiamo tutto”: sono questi gli striscioni che campeggiano oggi in piazza dei Cinquecento a Roma, dove fin dalle 10:00 si radunano gruppi di manifestanti in attesa della pa ... Si legge su quotidiano.net

Firenze, “Palestina libera": la città attraversata dal maxi corteo, tra bandiere e striscioni - Firenze, 19 settembre 2025 – Maxi corteo per la Palestina e per il sostegno a Gaza. Secondo lanazione.it