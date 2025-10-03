In Scozia esiste un ponte magico che promette l'eterna giovinezza
Sull'Isola di Skye, in Scozia, esiste un ponte con un potere speciale. Secondo una leggenda, se si svolge il rituale correttamente è possibile ottenere l'eterna giovinezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scozia - esiste
In Canada esiste una libreria che accoglie i gattini abbandonati e permette ai clienti di adottarli. Si chiama “Otis & Clementine’s Books & Coffee” e si trova in Nuova Scozia, Canada appunto; qui, oltre a trovare, come di consueto, i libri, potete imbattervi in tantis Vai su Facebook
In Scozia esiste un ponte magico che promette l’eterna giovinezza - Secondo una leggenda, se si svolge il rituale correttamente è possibile ottenere l’eterna giovinezza. Lo riporta fanpage.it