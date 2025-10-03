In Puglia Decaro si muove già da governatore-costituzionalista
Complici i sondaggi (che lo danno in vantaggio di almeno trenta punti), e il centrodestra non pervenuto (ancora senza il proprio cavallo), l’eurodeputato dem. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: puglia - decaro
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
FESTA DE L’UNITÀ Decaro ha scelto Foggia come prima tappa ufficiale da candidato presidente della Regione Puglia. #lattacco #foggia #festadelunità #partitodemocratico - facebook.com Vai su Facebook
«Tutta la Puglia», Decaro lancia la campagna elettorale sui social: focus su sanità, lavoro, economia VIDEO - X Vai su X
In Puglia Decaro si muove già da governatore-costituzionalista - L’eurodeputato dem, in versione Zagrebelsky, detta la linea al Consiglio uscente e chiede l’approvazione del bilancio 2025 e la modifica della legge regionale sul numero degli eletti per introdurre al ... Segnala ilfoglio.it
Puglia verso le regionali: De Caro punta su volti nuovi, liste in fibrillazione - Manca sempre meno alle elezioni regionali in Puglia e il quadro delle liste che accompagneranno Antonio Decaro si fa sempre più complesso. Da lucerabynight.it