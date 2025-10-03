In pieno giorno rubano un furgone pieno di attrezzature costose

Identificati e denunciati dalla polizia i due responsabili del furto di un furgone: si tratta di due uomini genovesi di 70 e 43 anni, il secondo al momento irreperibile. Entrambi sono accusati di furto aggravato, il 70enne anche di ricettazione. Il furto alla FoceUn furto avvenuto lo scorso 25. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rubano un furgone con condizionatori da migliaia di euro: trovati e arrestati - Anche il presunto complice, il 43 enne, è stato identificato ed è stata effettuata una perquisizione presso il suo domicilio dove sono stati sequestrati i vestiti indossati al momento del furto. Lo riporta primocanale.it

Parcheggia il furgone per una sosta e i ladri gli rubano i pacchi pieni di salumi - L’autista di una ditta aveva parcheggiato il furgone che però in breve tempo è stato “svuotato” ... Segnala grandangoloagrigento.it