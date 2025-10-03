In piena notte in casa della madre Non rispetta il divieto di avvicinarsi Il figlio violento viene arrestato

Si è presentato a casa della mamma, a cui non si poteva avvicinare, in piena notte. E quando la donna, spaventata, ha chiamato i carabinieri, ha tentato di giustificarsi dicendo che doveva riprendere delle cose in casa. È successo l’altra notte, in zona Arcoveggio, dove i militari del Radiomobile hanno arrestato il ventottenne, pregiudicato e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi frequentati dalla stessa, per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La povera donna, spaventata e impaurita, aveva chiamato la centrale operativa riferendo che il proprio figlio, nonostante fosse sottoposto alla misura emessa a seguito delle condotte violente poste in essere contro di lei nel tempo, l’aveva svegliata nel cuore della notte suonando con insistenza il campanello di casa e bussando ripetutamente alla porta dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piena notte in casa della madre. Non rispetta il divieto di avvicinarsi. Il figlio violento viene arrestato

In questa notizia si parla di: piena - notte

Eventi week-end: dalla “Moda tra gli Aironi” a Gerenzano alla “Notte nera”(ma piena di giochi di luce) a Cogliate

Scritte ingiuriose e danni agli arredi: vandali in azione in piena notte alla scuola Lozer

“Aiuto, c’è un GUARDONE in camera da letto”: aspetta il momento giusto e ti salta addosso in piena notte per farti le feste

Dopo il primo podio di Sainz con la Williams a Baku, un temporale costringe il jet privato a deviare su Genova. Così Sainz e Leclerc finiscono a bordo di un furgone in piena notte: tensione, risate e un retroscena da non perdere Vai su Facebook

Situazione di questa mattina a Bibione, nel veneziano. Quasi 200 millimetri di pioggia abbattutisi in piena notte hanno mandato sotto acqua la località. Video di Mirco Boz #maltempo #bibione #3BMeteo - X Vai su X

Entra in una casa di notte e decapita un bimbo di cinque anni. L'orrore: "Non lo conosceva" - Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dall'India, dove un bimbo di cinque anni è stato aggredito in piena notte e decapitato da uno sconociuto. Come scrive msn.com

Ravenna, incendio in casa nella notte: morte madre 95enne e figlia - Intorno alle 23 di questa notte una donna di 95 anni e la figlia di 69 anni sono morte in un incendio verificatosi nella loro abitazione di Masiera tra Fusignano e Bagnacavallo, nel Ravennate. Riporta tg24.sky.it