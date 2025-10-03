In piazza per la Flotilla e Gaza migliaia in corteo Occupati i binari della stazione lunga bandiera della pace in via Papa Giovanni - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Anche a Bergamo in piazza migliaia di persone per il corteo a sostegno della «Global Sumud Flottilla» e della pace in Palestina nella mattinata di venerdì 3 ottobre. Sono almeno 10 mila per la Cgil di Bergamo. Le notizie in diretta web. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In piazza per la Flotilla e Gaza, migliaia in corteo. Occupati i binari della stazione, lunga bandiera della pace in via Papa Giovanni - Foto e video

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Global Sumud Flotilla, Cgil dal digiuno agli aiuti: "Il 6 settembre in piazza per Gaza"

Global Samud Flotilla verso Gaza, ieri a Genova in 40mila in piazza

TP24 - Il territorio in diretta. . Anche #Trapani sciopera per #Gaza. La manifestazione in piazza #flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Milano scende ancora in piazza per la Flotilla: il corteo da Porta Venezia https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/diretta/milano_manifestazione_sciopero_oggi_flotilla_gaza_diretta-424887591/?ref=twhl… - X Vai su X

La Toscana in piazza per Gaza. Decine di migliaia al corteo di Firenze - Paralizzato il porto di Livorno, occupata la Normale di Pisa. Da rainews.it

La Calabria scende in piazza per Gaza e Flotilla: in migliaia da Cosenza a Reggio – FOTO E VIDEO - A partecipare sono in migliaia, con una forte presenza di giovani ... Si legge su msn.com