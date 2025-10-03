In Piazza Gae Aulenti Il direttore Della Villa | Volevamo portare qui il futuro della riabilitazione L’Isokinetic ora sbarca a Milano
Isokinetic allarga il suo giro d’orizzonte, sbarcando nel salotto glamour e hi-tech di Milano e proiettandosi già nel futuro, ovvero al Congresso internazionale di Atene, in programma nell’aprile 2026. E’ la forza del network della traumatologia e riabilitazione sportiva fondato a Bologna nel lontano 1987 che in questi trentotto anni ha fatto passi da gigante portando in giro per il mondo l’eccellenza della medicina sportiva. La notizia è che ieri Isokinetic ha festeggiato l’apertura della sua terza sede milanese. E non in una location qualunque, bensì in piazza Gae Aulenti, all’ombra dei 230 metri della Torre Unicredit, dove futuro e bellezza si coniugano nel cuore del quartiere Portanuova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
