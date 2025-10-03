In pensione a 60 anni? Mai stanca a fine carriera avevo una classe con soli 4 italiani e ho sperimentato il Reciprocal Teaching parla l’ex maestra Lorena Ronchi INTERVISTA
“ Leggo ogni giorno di molti insegnanti non ce la fanno più, che vogliono andare in pensione. Ma come si fa? Io ho lavorato 43 anni nella scuola primaria, ho fatto sperimentazione alla fine della carriera con Reciprocal Teaching non adottavo i libri di testo, facevo musica e coding. Non ero mai stanca nonostante tre invalidi a casa da seguire. Ora, in pensione da poco, faccio un corso di tedesco. Bisogna imparare a organizzare e gestire bene il tempo di preparazione e di gestione della lezione. Formarsi meglio e ottimizzare le risorse ”. L'articolo “In pensione a 60 anni? Mai stanca, a fine carriera avevo una classe con soli 4 italiani e ho sperimentato il Reciprocal Teaching”, parla l’ex maestra Lorena Ronchi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
