In novemila per dare la carica alle Aquile Arriva il Palermo dell’ex capitano Gyasi

In novemila con la maglia bianca al fianco di mister D'Angelo e degli Aquilotti: questa è Spezia. In occasione del match di domani alle ore 17,15, al 'Picco', tra le Aquile e la corazzata Palermo, il popolo che ha a cuore i colori bianchi si stringerà, con l'immancabile affetto e la straordinaria passione, al fianco dello Spezia. Oltre novemila, a ieri, i supporter con in tasca il titolo di accesso allo stadio, dei quali circa 800 palermitani. "Nessun passo indietro, a testa alta, alla ricerca insieme dell'impresa. Nel nostro fortino tutto è possibile". Questo il motto di battaglia lanciato dai supporter spezzini, a testimoniare una vicinanza eccezionale alle sorti della propria squadra del cuore, sostenuta non solo nei momenti positivi, ma anche e soprattutto quando sussistono criticità come quelle attuali.

