In migliaia per Gaza Sciopero e corteo Treni e autostrada bloccati per ore

Massa, 3 ottobre 2025 – Un doppio corteo, lungo, ben oltre le previsioni, ha invaso ieri Massa. Una mobilitazione di piazza come non si vedeva da tanto tempo. Migliaia di persone – c’è chi parla di quattromila – si sono riversate in strada per far sentire la loro voce di protesta contro il governo israeliano per i massacri a Gaza e per il fermo, con arresti, delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla. Una protesta che si è allargata alle scelte del governo italiano, con in testa la presidente del consiglio Meloni e il ministro degli esteri Tajani, e per le loro dichiarazioni sul caso Flotilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In migliaia per Gaza. Sciopero e corteo. Treni e autostrada bloccati per ore

In questa notizia si parla di: migliaia - gaza

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Gaza, 'le Idf distruggono decine di migliaia di aiuti scaduti'

Israele paga migliaia di dollari ai civili per demolire case a Gaza

Migliaia di manifestanti, scesi in corteo a Milano a sostegno di Gaza e della Flotilla, hanno sfilato lungo la tangenziale est sventolando bandiere della Palestina e chiedendo la fine della guerra. - facebook.com Vai su Facebook

Migliaia di persone in Umbria in piazza per Gaza http://ow.ly/yHOQ106nqwm [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Sciopero per Gaza e Flotilla, il grande corteo a Firenze: decine di migliaia in piazza, bloccati i binari alle Cure - La giornata di sciopero è stata indetta mercoledì dai sindacati Cgil e Usb, come avevano dichiarato nei giorni scorsi in caso di attacco alle navi della Global Sumud Flotilla, e arriva dopo giorni di ... Scrive 055firenze.it

Migliaia in corteo per Gaza e la flotilla. Bloccato anche il varco IV del porto - Il corteo della Cgil è una delle due proteste in corso stamani in città. Come scrive rainews.it