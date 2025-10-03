In migliaia per Gaza Sciopero e corteo Treni e autostrada bloccati per ore

Massa, 3 ottobre 2025 – Un doppio corteo, lungo, ben oltre le previsioni, ha invaso ieri Massa. Una mobilitazione di piazza come non si vedeva da tanto tempo. Migliaia di persone – c’è chi parla di quattromila – si sono riversate in strada per far sentire la loro voce di protesta contro il governo israeliano per i massacri a Gaza e per il fermo, con arresti, delle navi umanitarie della Global Sumud Flotilla. Una protesta che si è allargata alle scelte del governo italiano, con in testa la presidente del consiglio Meloni e il ministro degli esteri Tajani, e per le loro dichiarazioni sul caso Flotilla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

