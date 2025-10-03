In migliaia in piazza per la Palestina | manifestazione davanti alla Prefettura
Migliaia di persone si sono radunate oggi, venerdì 3 ottobre, alle ore 11, in centro a Udine, in via Pracchiuso, davanti alla Prefettura, per manifestare e chiedere lo stop al genocidio in Palestina.La manifestazioneAlla protesta hanno preso parte lavoratori, rappresentanti delle sigle sindacali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nelle piazze italiane la protesta per Gaza. Da Milano a Napoli un solo grido: “Palestina libera” - ROMA – In attesa dello sciopero generale previsto per domani, in serata migliaia di persone sono scese nelle piazze di tutta Italia per manifestare contro il genocidio di Gaza e il blocco della Global ... Si legge su dire.it
Raduno pro Palestina a Termini. Metro chiusa, migliaia di persone in corteo fino a piazza San Silvestro - Migliaia di persone si sono radunate al presidio di piazza dei Cinquecento. roma.corriere.it scrive