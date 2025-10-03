In migliaia in piazza per la Palestina | manifestazione davanti alla Prefettura

Migliaia di persone si sono radunate oggi, venerdì 3 ottobre, alle ore 11, in centro a Udine, in via Pracchiuso, davanti alla Prefettura, per manifestare e chiedere lo stop al genocidio in Palestina.La manifestazioneAlla protesta hanno preso parte lavoratori, rappresentanti delle sigle sindacali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it