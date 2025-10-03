In memoria di Angelo Mario Biscardi | il ricordo degli studenti dell’IIS di Faicchio e Castelvenere

Tempo di lettura: 2 minuti Uno sciopero generale delle coscienze che dura da quarant’anni nei confronti del sacrificio del politico sannita. La memoria è una partita importante da giocare, spesso difficile e scomoda. Così come è stata l’azione politica di Biscardi che pagò con la vita per essersi opposto alle trame tra politica, imprenditoria e camorra, nella gestione dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione dopo il drammatico terremoto dell’80!! Ma da qualche anno il muro del silenzio si è rotto, grazie alla voce degli studenti dell’IIS di Faicchio e Castelvenere, da qualche anno anche presidio scolastico di Libera dedicato proprio alla memoria di Angelo Mario Biscardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

