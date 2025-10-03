In Indonesia Marquez e Bagnaia partiranno dal Q1! A Bezzecchi le prequalifiche

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena sulla pista di Mandalika. I piloti factory Ducati non si qualificano direttamente al Q2 e dovranno affrontare la prima selezione. Bene l’Aprilia con il riminese che mostra un gran ritmo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

