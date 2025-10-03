In Indonesia Marquez e Bagnaia partiranno dal Q1! A Bezzecchi le prequalifiche

Colpo di scena sulla pista di Mandalika. I piloti factory Ducati non si qualificano direttamente al Q2 e dovranno affrontare la prima selezione. Bene l’Aprilia con il riminese che mostra un gran ritmo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In Indonesia Marquez e Bagnaia partiranno dal Q1! A Bezzecchi le prequalifiche

Dai punti critici al tabù per Marquez: i segreti del GP d’Indonesia di MotoGP

MotoGP, GP Indonesia 2025. Mondiale chiuso, ma tanti temi restano aperti, soprattutto su Marquez e Bagnaia

MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica FP1. Marini precede Acosta e Bezzecchi. 5° Marquez, Bagnaia si ferma in 17a posizione

Marquez, rischio highside nelle prove libere del GP Indonesia a Mandalika. VIDEO

Da quando ci si corre, Marc Marquez in Indonesia ha terminato una sola gara: la Sprint Race del 2024. Insieme a Portiamao, Mandalika è rimasta la sola pista dove il 93 non ha mai trionfato. Una vittoria lo porterebbe a eguagliare Rossi nella classifica dei pilo

MotoGP, GP Indonesia 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia e Marc Marquez costretti al Q1! - qualifiche del GP di Indonesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Mandalika. Riporta oasport.it

GP Indonesia, Bezzecchi vola: clamoroso Marquez e Bagnaia fuori dal Q2. Pecco eliminato e sbugiardato da Salucci - Fuori dai 10 e costretti al Q1 Marc Marquez (11°) e Bagnaia (17°) ... Si legge su sport.virgilio.it