In imbarazzo per te Elisa le lacrime in pubblico per Giorgia Meloni | è finita malissimo

Le ultime ore hanno visto esplodere un vero e proprio caso mediatico intorno a Elisa. La cantante, che già in passato aveva espresso apertamente il proprio sostegno alla causa palestinese, ha pubblicato una serie di storie su Instagram dedicate all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana. Le sue parole e, soprattutto, le sue lacrime sono diventate virali, portandola però a ritrovarsi in una situazione inaspettata: da un lato i tanti che l’hanno applaudita per il coraggio, dall’altro una pioggia di insulti che ha rapidamente trasformato i social in una gogna senza confini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it