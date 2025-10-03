In Giappone il partito di maggioranza si prepara a eleggere il nuovo presidente | potrebbe essere una donna

Il Partito Liberal Democratico (PLD), che da decenni rappresenta la principale forza politica del Giappone, eleggerà domani il suo nuovo presidente. Si tratta di votazioni decisamente importanti: per la prima volta nella storia, infatti, il PLD -di stampo nazionalista e conservatore- potrebbe nominare il suo primo leader donna. Secondo i sondaggi, infatti, in testa alle preferenze c’è l’ex ministra Sanae Takaichi; a contenderle la leadership è il quarantaquattrenne Shinjiro Koizumi, attuale ministro dell’Agricoltura, molto giovane per gli standard del Paese. Takaichi è molto apprezzata dall’ala più radicale del partito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

