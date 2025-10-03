Il prossimo fine settimana in Georgia si terranno una serie di consultazioni elettorali locali, il cui significato sembra però destinato ad essere molto maggiore di quello che avrebbero sulla carta. I principali leader d’opposizione del Paese caucasico stanno infatti spingendo molto sul piano retorico riguardo all’imminente appuntamento elettorale per rinvigorire le proteste che si protraggono da oramai quasi un anno, dopo che il governo filo-russo guidato dal primo ministro Irakli Kobakhidze aveva deciso di sospendere i negoziati per aderire all’Unione europea. Queste proteste sono continuate su base quotidiana, ma la partecipazione è diminuita a causa dell’uso da parte del governo di arresti mirati, multe e repressione negli apparati d’informazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Georgia le opposizioni rischiano di inciampare sulle elezioni locali?